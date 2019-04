Torcedores de Ceará e Fortaleza preparam mosaicos para final do Cearense; confira

O campeão do Campeonato Cearense é decidido nesta domingo (21), às 16h, na Arena Castelão. Nas arquibancadas, as torcidas de Ceará e Fortaleza preparam mais uma grande festa com mosaicos, a exemplo da primeira partida da final, quando o Tricolor fez 2 a 0 no Vovô.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, representantes de torcidas organizadas explicam como funcionará os mosaicos. Pelo lado alvinegro, os torcedores devem encher um balão, que já estará na cadeira, e também amarrar um saco na cor preta, que vai ficar intercalado por faixas.

Enquanto isso, os tricolores preparam dois mosaicos. O primeiro vai contar com placas de papel, no formato mais tradicional. Já no segundo, os torcedores do Leão irão vestir coletes coloridos. O material estará disponibilizado nos assentos.

Confira vídeos da torcidas organizadas: