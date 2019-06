Torcedora do Ceará, Amandinha chama torcida para final do Estadual de futsal

Após passar 10 anos sem participar do Campeonato Cearense de Futsal Adulto, o Ceará montou uma equipe para a modalidade, voltou a disputar o torneio e chegou na final contra o Eusébio. A partida de ida ocorre no sábado (29), às 17 horas, no Ginásio Vozão - onde o clube está invicto. Melhor jogadora do mundo no esporte e torcedora declarada da equipe, Amandinha gravou um vídeo convocando a torcida alvinegra para comparecer ao duelo.

Ao todo, a diretoria do Vovô disponibilizou 1.200 ingressos, que são comercializados nas lojas Sou Mais Ceará. O regulamento da competição prevê vantagem ao time que vencer o primeiro confronto sem considerar o placar, ou seja, o clube vencedor precisa de um empate no jogo de volta para ser campeão. Em caso de um triunfo para cada lado, o Eusébio joga pelo empate na prorrogação por ter feito melhor campanha.

Valores

- Sócio Torcedor: R$5,00;

- Não Sócio: R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia).

Pontos de venda

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais - Maracanaú/CE - Ponto Shopping Maracanaú - Rua 45 - Nº63

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

- Ginásio do Vozão - No dia do jogo, 29/06.