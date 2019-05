O técnico Rogério Ceni é inegavelmente uma atração por onde passa por seu sucesso como jogador no São Paulo e agora como treinador do Fortaleza. E no desembarque do Fortaleza em Recife nesta terça-feira (28), antes de seguir para a Paraíba, uma cena pitoresca e engraçada aconteceu entre ele e um torcedor pernambucano.

Torcedor no Náutico oferece R$ 500 para Ceni treinar clube; saiba mais em https://t.co/3Ciekd39p8 #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/GI89p7eZ7i — Diário do Nordeste (@diarioonline) May 29, 2019

Um torcedor do Náutico ofereceu R$ 500 para "contratar" Ceni para o Timbu. Curiosamente, a estreia leonina na Copa do Nordeste foi diante do Náutico, vencido pelo Leão por 3 a 1 nos Aflitos.

O treinador busca o seu terceiro título no comando do Fortaleza. Ceni foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Cearense e nesta quarta-feira busca o título da Copa do Nordeste. O Fortaleza encontra o Botafogo-PB, às 20 horas, no Almeidão e joga por um empate para ser campeão regional pela 1ª vez, já que venceu na ida por 1 a 0, gol de Wellington Paulista.