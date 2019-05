Torcedor do Fortaleza, Bráulio Bessa grava homenagem ao título nordestino

O poeta cearense Bráulio Bessa fez um poema em comemoração ao título da Copa do Nordeste para o Fortaleza, clube pelo qual torce. Junto aos familiares, o artista nascido em Alto Santo, na região do Jaguaribe, gravou a homenagem após o fim da partida. O vídeo foi divulgado nas redes sociais do clube.

Confira o poema: