Torcedor do Ferroviário arremessa celular em preparador físico do Imperatriz/MA

Um torcedor do Ferroviário arremessou um celular no preparador físico do Imperatriz/MA, Fábio Nogueira dos Santos, neste sábado (15), durante comemoração do gol adversário no estádio Presidente Vargas (PV). O lance ocorreu aos 44 do segundo tempo, quando Matheus Lima deixou tudo igual e foi vibrar com a comissão técnica. No fim, o Tubarão da Barra venceu por 2 a 1, em jogo válido pela 8ª rodada da Série C do Brasileiro.

O árbitro Djonaltan Costa de Araújo registrou o episódio na súmula ressaltando que não houve necessidade de atendimento médico. "Aos 44 minutos do segundo tempo, foi atirado por um torcedor do time local, um celular que atingiu o rosto do preparador físico da equipe do Imperatriz, o senhor Fábio Nogueira dos Santos. Informo que o objeto foi recolhido e entregue ao delegado da partida. Informo também que o senhor atingido não precisou de atendimento médico. Até a finalização da súmula não foi apresentado boletim de ocorrência à equipe de arbitragem", escreveu no documento.

Após a partida, foi prestado um B.O. com o caso, e o torcedor que jogou o equipamento também acabou identificado. As medidas anulam qualquer possibilidade de punição ao Ferroviário, que vai mandar os jogos no PV até a liberação da Arena Castelão, que passa por manutenção no gramado.

Líder isolado do Grupo A, com 19 pontos, os comandados do técnico Marcelo Vilar enfrentam o Confiança no domingo (23). A partida ocorre no Batistão, em Aracaju/SE, às 16h.