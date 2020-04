Torcedor do Ceará, Raffael revela "vontade grande" de defender o Alvinegro: "seria espetacular"

Sempre que o mercado da bola está agitado, um nome que é sonho de consumo antigo do torcedor do Ceará ganha força. Há sete anos jogando no futebol alemão, onde é ídolo, o meia-atacante Raffael sempre integra a lista de reforços que os alvinegros gostariam de ver no clube, algo que nunca se concretizou. Mas, neste ano, a possibilidade é real.

O próprio jogador falou que tem muito interesse em defender o Ceará, seu clube do coração, e que um desfecho positivo pode acontecer nos próximos meses.

"Sinceramente, nos últimos anos, esse meu desejo de jogar no Brasil está aumentando. Existiu algumas especulações com alguns times. Eu sou torcedor do Ceará e se for pra escolher jogar um dia no Brasil, escolheria o Ceará. Até porque é a equipe do meu coração, onde a torcida do Ceará tem um carinho muito grande por mim e a vontade é grande. Vamos ver nos próximos meses o que pode acontecer e torcer pra, quem sabe um dia, encerrar a carreira no meu país, no time que eu torço. Seria espetacular pra mim", disse Raffael, nesta segunda-feira (13), em entrevista ao programa Bem, Amigos, do SporTV.

Raffael Caetano de Araújo é cearense, natural de Fortaleza, e tem 35 anos. Filho do lateral-direito Caetano, que jogou no Fortaleza, ele está no Borussia Mönchengladbach desde 2013. Lá, é ídolo. Antes, atuou por Schalke 04-ALE, Dynamo de Kiev-UCR, Herta Berlim-ALE, FC Zurich-SUI e FC Chiasso-SUI.

Torcedor declarado do Ceará, ele tem o sonho de realizar o sonho de criança fazer o mesmo que o irmão Ronny, que é torcedor do Fortaleza e jogou pelo Tricolor em 2017.

Em 2019, o Vovô já havia procurado o Raffael, como o Diário do Nordeste noticiou. Entretanto, a negociação não avançou.