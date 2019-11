Torcedor despenca em vala da Arena Castelão antes do jogo entre Fortaleza e CSA

Um torcedor despencou em uma das valas da Arena Castelão antes da partida entre Fortaleza e CSA neste domingo (17). A queda ocorreu porque a vítima, Davi Ferreira, de 26 anos, tentou pular para a setor inferior e caiu da arquibancada.

O atendimento dos paramédicos presentes no estádio foi imediato. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Davi será conduzido para o hospital Frotinha, no bairro da Messejana, onde realizará exames.

O torcedor estava consciente no momento do atendimento e reclamava de dores. A suspeita é que tenha fraturado algum membro. Vale ressaltar que os portões foram abertos às 17h45 devido falta de energia na Arena Castelão. A partida, prevista para as 19 horas, é válida pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro.