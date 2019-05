Toni Kroos renova contrato com Real Madrid até 2023

O meia alemão Toni Kroos renovou o contrato com o Real Madrid até 2023, anunciou, nesta segunda-feira (20), o clube espanhol.

"O Real Madrid e Toni Kroos entraram em acordo para a prolongação do contrato do jogador, que fica vinculado ao clube até 30 de junho de 2023", explicou o Real em nota.

O contrato do meia, que terminava em 2022, foi prolongado por mais um ano

Campeão do mundo com a Alemanha em 2014, o meia foi contratado junto ao Bayern de Munique pelo Real Madrid naquele ano pelo valor de 25 milhões de euros (mais de R$110 no câmbio atual) e se tornou uma peça fundamental no meio de campo da equipe madrilenha, conquistando a Liga dos Campeões três vezes (2016, 2017, 2018).