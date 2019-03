Tite tira Arthur, muda a zaga e mantém Coutinho entre os titulares

Tite promoverá algumas mudanças para o jogo desta terça-feira (26) contra a República Tcheca, a partir das 16h45 (de Brasília), em Praga. No treino desta segunda (25), ele mostrou que Arthur perdeu a vaga de titular para Allan, do Napoli, e que a defesa voltará a ter a sua formação titular.

Philippe Coutinho, um dos mais criticados pelo seu desempenho no empate em 1 a 1 com o Panamá, continuará entre os titulares. Danilo, que completa 10 anos de carreira, Alex Sandro, Thiago Silva e Marquinhos começarão o jogo após os testes feitos no último amistoso.

A equipe será a seguinte: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro; Coutinho, Allan, Paquetá e Richarlison; Roberto Firmino.

Mais cedo, o treinador já havia confirmado que Casemiro seria capitão mais uma vez, ocupando a função que era de Neymar em todos os jogos do pós-Copa.