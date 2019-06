Tite escolhe Neres para lugar de Neymar e troca Miranda por Thiago Silva na seleção

Tite indicou que o escolhido para o lugar do cortado Neymar no jogo deste domingo (9) contra Honduras será David Neres. No treino deste sábado (8), no Beira-Rio, o comandante deu coletes aos titulares e colocou o atacante do Ajax entre os 10 de linha.

Outra novidade será a entrada de Thiago Silva. Poupado do jogo contra o Qatar na última quarta-feira (5), o zagueiro volta a comandar a defesa ao lado de Marquinhos. O atleta operou o joelho no mês passado e teve acompanhamento especial do departamento médico da seleção.

Uma dúvida na escalação era quem ficaria com o posto de centroavante. Gabriel Jesus, que fez um dos gols no meio da semana, foi mantido. Roberto Firmino ficou entre os reservas.

O ponto em aberto fica por conta de quem será o goleiro titular. É bem provável que Alisson ganhe uma chance depois de Ederson ter sido titular contra o Qatar. Com isso, a escalação do Brasil deve ser: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; David Neres, Richarlison e Gabriel Jesus.

Desfalque

Mesmo com lesão muscular, Fagner segue realizando atividades com a delegação da seleção Foto: divulgação

O comandante terá todos os atletas à disposição no banco de reservas, com exceção de Fagner. O corintiano ainda se recupera de lesão muscular e faz seu retorno gradual aos gramados. Willian, que se apresentou neste sábado (8), também treinou.

O Brasil tem a estreia na Copa América marcada para o próximo dia 14, em São Paulo, no Morumbi, contra a Bolívia. Depois, o time enfrenta a Venezuela, em Salvador, e o Peru, na Arena Corinthians.