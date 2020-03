Tite diz que Neymar não é insubstituível e que seu auge foi no Barcelona

O técnico Tite acredita que Neymar não é um jogador insubstituível e que seu melhor momento foi nos tempos em que defendia o Barcelona. A declaração do treinador da seleção brasileira foi dada durante entrevista para a revista francesa France Football, lançada nesta terça-feira. Tite reforça também que o jogador do Paris Saint-Germain está entre os três melhores do mundo, tendo à frente apenas o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo.

O melhor momento da carreira do Neymar é posicional, da esquerda para o centro. Isso aconteceu no Barcelona e foi o grande momento dele na seleção brasileira. Saindo de uma posição de lado e trabalhando nas costas dos meio-campistas com percepções e rapidez de raciocínio e execução. A capacidade de improviso dele é impressionante", analisou o treinador.

Embora o convoque constantemente e o deixe como titular absoluto, mesmo quando está em má fase, Tite garante que não vê Neymar como um jogador insubstituível. "Neymar tranquiliza, pois ele traz imprevisibilidade. Ele vai te oferecer uma solução individual ou coletiva que outros não têm. E, com ele, o potencial da equipe não é o mesmo que sem. O Neymar que eu estou falando é aquele que está em sua plenitude mental física. Neymar é essencial, mas não insubstituível", assegurou.

Por fim, o treinador ainda colocou o atacante do Paris Saint-Germain na lista dos três melhores do mundo. "Foi, depois de Messi e Cristiano Ronaldo, o melhor. Não estou dizendo que ele é o melhor. Eu não vi Hazard jogar nesse nível que o Neymar joga. Eu não vi Griezmann, Pogba chegarem nesse nível, quando em plenitude mental e física", comentou.