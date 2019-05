Tite diz que Neymar errou e promete conversa antes da Copa América

O técnico Tite falou pela primeira vez do episódio de indisciplina de Neymar, que deu um soco em um torcedor depois da final da Copa da França. Nesta sexta-feira (17), durante entrevista na qual anunciou os 23 convocados para a Copa América, o treinador prometeu que vai chamar o craque para um diálogo particular em virtude da polêmica ocorrida há poucas semanas.

"Neymar errou. Segundo, por educação, a conversa que enquanto técnico da seleção e pessoa vou ter com ele, primeiro converso com ele. Assim como conversei com o Douglas Costa, assim como conversarei com o Paquetá. Por educação, vou falar com ele primeiro", afirmou Tite.

"Gosto que quando falem comigo e não é por telefone. Falar ao vivo, no tete-a-tete. Não vou ficar aventando possibilidades. Não vou aventar. Quando não quero falar, não vou falar. Primeiro vou falar com o Neymar, depois com vocês", acrescentou o treinador.

O treinador da seleção brasileira ainda comparou a situação de Neymar com a de Douglas Costa, retirado de uma convocação após caso de indisciplina com a Juventus. Tite relembrou que o atacante possuía uma lesão, mas admitiu que o erro fora dos gramado pesou na época para a ausência do jogador.

"Quando foi colocada a pergunta do Douglas eu disse que não é para falar no telefone, mas pessoal. Ele não foi convocado por lesão e o problema que aconteceu. Ele foi convocado e eu conversei com ele. Temos que ter cuidado para reportar a pessoa que está nos ouvindo para não pautar diferente", declarou o treinador.

"Eu falei pelos dois [lesão e indisciplina]. Ele acrescentou, não vou retirar a indisciplina da coisa. Estou colocando à disposição e o cuidado de colocar as coisas corretas, está aqui a posição. Só falar para deixar as coisas claras, temos que ter cuidado em relação a isso. Aliás, toda minha passagem como técnico me credencia falar dessa forma", reforçou.