Tite convoca Brasil com Éverton Cebolinha e Gabigol para Eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico Tite anunciou a convocação de jogadores nesta sexta-feira (6) para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. A lista de 24 nomes apresenta atletas como os atacantes Gabriel Barbosa, o 'Gabigol' do Flamengo, e o cearense Éverton 'Cebolinha', do Grêmio.

O rubro-negro carioca inclusive o time com mais convocados. Além do centroavante, Bruno Henrique e Éverton Ribeiro foram lembrados. O outro clube com o mesmo número foi o Paris Saint-Germain, com os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, além de Neymar.

Na competição, o Brasil enfrenta a Bolívia, na Arena Pernambuco, no dia 27, e o Peru, em Lima, dia 31. A equipe se apresenta entre 22 e 23 de março para treinos em Recife.

Veja lista completa

Goleiros

Ederson (Manchester City-ING)

Ivan (Ponte Preta)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus-ITA)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP)

Zagueiro

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Felipe (Atlético de Madrid-ESP)

Marquinhos (PSG-FRA)

Thiago Silva (PSG-FRA)

Meia

Artur (Barcelona-ESP)

Bruno Guimarães (Lyon-FRA)

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool-ING)

Coutinho (Bayern-ALE)

Atacante

Bruno Henrique (Flamengo)

Éverton (Grêmio)

Firmino (Liverpool-ING)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Neymar (PSG-FRA)

Richarlison (Everton-ING)