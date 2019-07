Tite conta com as voltas de Richarlison e Filipe Luís em treino antes de semi

A seleção brasileira contou nesta segunda-feira com os retornos do lateral-esquerdo Filipe Luís e do atacante Richarlison no treino realizado na Cidade do Galo, em Vespasiano (MG). Os dois participaram da última atividade antes da semifinal da Copa América, contra a Argentina, nesta terça-feira, no Mineirão. Como o trabalho só foi aberto aos jornalistas nos 15 primeiros minutos, não é possível prever qual será o time titular.



Filipe Luís passou os últimos dias com dores na coxa direita e realizou atividades em separado dos demais jogadores. Se ele não se recuperar, o lateral Alex Sandro deve ganhar a vaga para ser titular. Essa é, inclusive, a única dúvida na formação para enfrentar a Argentina. A outra mudança, já confirmada, é a volta do volante Casemiro, esteve no último jogo por ter de cumprir suspensão pelo segundo cartão amarelo.



O trabalho na Cidade do Galo só teve a presença da imprensa nos primeiros 15 minutos. O período só compreendeu a entrada do elenco em campo e o aquecimento do elenco, sem indicações, portanto, da montagem do time. Logo depois os jornalistas tiveram de deixar o local para que a atividade tática do técnico Tite iniciasse. No domingo, o treinador também realizou uma atividade fechada à imprensa.



A outra presença no trabalho foi do atacante Richarlison. Recuperado de caxumba, o jogador se reapresentou ao técnico Tite na noite de domingo, em Belo Horizonte, após ficar três dias a mais em Porto Alegre para se recuperar da doença. Richarlison participou da atividade, mas não deve jogar por ter perdido vários dias de treinos para ficar em repouso e poder se curar.



A possível escalação do Brasil para enfrentar a Argentina no Mineirão tem: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luís (Alex Sandro); Casemiro, Arthur, Phillippe Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino e Everton. A partida começa às 21h30 desta terça-feira. Com dores no joelho direito, Fernandinho realizou trabalho nesta segunda separado do resto do elenco e não deve ter condições de entrar em campo.