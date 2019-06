Tite chama Willian para substituir Neymar na Copa América

O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou o meia Willian para a vaga de Neymar na Copa América, sediada no país. O jogador do Chelsea volta à equipe nacional depois de quase um ano, quando participou do Mundial da Rússia e foi titular na eliminação contra a Bélgica, pelas quartas.

A comissão também definiu que Willian vai assumir a camisa 10, que era de Neymar. O treinador do Brasil tinha até o dia 13 deste mês para escolher o substituto.

No comando do italiano Maurizio Sarri, Willian foi o único jogador do Chelsea a atuar em todas as partidas da Liga Europa, conquistada com vitória sobre o Arsenal por 4 a 1, no Azerbaijão.