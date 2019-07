Tite afirma que atuação de Éverton contra Argentina foi prejudicada pelo excesso de marcação

O atacante cearense Éverton não fez uma grande exibição na vitória da seleção brasileira sobre a Argentina por 2 a 0, nesta terça-feira (2), pela semifinal da Copa América. O atleta foi substituído ainda no intervalo do duelo no estádio Mineirão para a entrada de Willian. Após a partida, o repórter André Ribeiro, da Rádio Verdinha AM 810, questionou o técnico Tite sobre a atuação do jogador.

"O Alex Sandro dá uma consistência forte para diminuir as ações. Teve um componente entre Casemiro e ele pra dobrar a marcação e ocupar espaços. A possibilidade de acessar o Everton foi prejudicada", explicou. O auxiliar Cléber Xavier completou afirmando que o setor onde o cearense costuma jogar estava bem marcado. "A marcação forte do Foyth, zagueiro jogando pela lateral, trancou aquele lado, fechou bem o lado direito", finalizou.

Gabriel Jesus marcou um gol e deu assistência contra a Argentina Foto: Pedro Ugarte / AFP

O Brasil está classificado para a decisão do torneio continental e aguarda a definição do outro finalista, que sairá do confronto entre Chile e Peru, nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Arena do Grêmio. A vaga na final é a primeira de Tite sobre o comando da seleção canarinha. O comandante elogiou o desempenho da equipe e revelou ter se emocionado com a comemoração dos jogadores.

"No vestiário os atletas gritavam: 'au, au, au, juntos na final'. Eles têm a consciência do coletivo. Não tem soberba. A equipe depende bastante da mentalidade dos atletas. Nisso, eles são fortes", comentou.

A Rádio Verdinha é a única emissora cearense a ter cobertura e transmissão própria durante a Copa América realizada no Brasil. Os detalhes da partida são conduzidos por uma equipe de comunicadores especializada em futebol. O jogo de Chile e Peru contará com narração de Dênis Medeiros e comentários de Tom Alexandrino.