Tinga esquece tropeços recentes e já pensa no Clássico-Rei: "É Decisão"

O Fortaleza desembarcou na capital cearense após a derrota por 3 a 2 para o Corinthians em Itaquera, na última quarta-feira, pela 31ª rodada da Série A, e já pensa no Clássico-Rei contra o Ceará no domingo, 10. no Castelão, às 19 horas.

O Clássico, válido pela 32ª rodada da Série A, será o último do ano e cercado de expectativas. O lateral-direito Tinga acredita que o jogo contra o rival Ceará é um dos mais importantes da competição.

"O jogo mais importante sempre é próximo, ainda mais sendo um clássico. Será o último do ano, uma decisão. Contaremos com o apoio do torcedor, que será maioria, vamos nos entregar ao máximo para conseguir os 3 pontos. Nosso objetivo é vencer e ficar mais no meio da tabela para frente. O jogo é dificil, mas temos condição de fazermos um grande jogo".

Com 36 pontos na tabela, o Tricolor de Aço terá mais 7 jogos para definir sua situação na Série A. Hoje o time de Rogério Ceni tem 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Para Tinga, os tropeços contra Atlético/MG e Corinthians já fazem parte do passado e o foco agora é o Ceará.

"O que passou já foi, não podemos voltar atrás, o foco é sempre no próximo jogo e esse será um confronto direto. Fizemos um grande jogo contra Corinthians, mas o resultado não veio. Agora é pensar 100% no Ceará.

Precisamos dos 3 pontos, e ainda mais em um clássico".

Sobre as rodadas finais da Série A e a luta pela permanência na Série A, o defensor afirmou que pensa jogo a jogo.

"Está diminuindo os jogos mas sempre pensamos jogo a jogo. Não dependemos de ninguém, só da gente para se manter da Série A. Acredito que fazendo o dever de casa a gente consiga. Não olhamos outros jogos, outras rodadas, sempre o próximo jogo".