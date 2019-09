Tinga comenta clássico nordestino contra o Bahia e afirma: "Será um jogo muito difícil"

Lateral-direito do Fortaleza, Tinga comentou sobre a partida que terá diante do Bahia, no próximo domingo (15), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ex-jogador do clube baiano, o defensor do Leão afirmou saber que o Leão terá um adversário muito difícil, mas acredita no potencial de sua equipe para sair com um resultado positivo.

"Será um jogo muito dificíl contra o Bahia, mas vamos tentar faz um bom jogo para conseguirmos um bom resultado e, se Deus quiser, voltarmos com os 3 pontos", disse o lateral.

Tinga defendeu o time sotepolitano em 2016, por empréstimo do Grêmio-RS, e sabe o que deve esperar do tricolor baiano, que vai jogar dentro de casa e terá a força de sua torcida no clássico nordestino.

"Já joguei lá, conheço bem alguns jogadores. A gente sabe que vai ser um jogo difícil lá na Fonte Nova, a torcida vai em peso, vão tentar fazer de tudo para conseguir os três pontos, mas a gente sabe que jogando lá eles têm um pouco de ansiedade", disse. E emendou finalizando. "Vai ser difícil, mas temos totais condições de conseguirmos um resultado positivo".

No domingo (15), Fortaleza e Bahia se encaram às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão.