Time inglês sonda Éverton Cebolinha, que nega conversas: "Não chegou nada"

Com o Campeonato Brasileiro chegando ao fim, as especulações de transferências do futebol nacional voltam à tona. Uma das mais recentes é a do atacante Éverton Cebolinha, revelado pelo Fortaleza, que estaria na mira do Everton, da Inglaterra. Os valores da negociação giram em torno de R$ 35 milhões.

Porém, o atacante revelou que não recebeu propostas. "Para mim, não chegou nada. Mas é motivo de felicidade. Vamos manter a regularidade. É fruto do trabalho que vem sendo feito. A cada especulação que chega, a gente fica feliz, porque são grandes equipes", contou Éverton.

Os "toffees", como são conhecidos na Terra da Rainha, estão em 17º na tabela da Premier League e contam com outros dois brasileiros no elenco: Bernard e Richarlison.

Cebolinha renovou com o Tricolor gaúcho em outubro, elevando a multa rescisória para 120 milhões de euros (R$ 534,5 milhões), com vínculo ampliado até 2023.

Em 2019, Éverton foi uma das sensações do futebol brasileiro no Brasileirão e na Copa América, somando com a camisa do Imortal e da seleção nacional 23 gols.

Cria das bases do Fortaleza, uma venda do cearense pode render um bom montante para o clube da capital, que detém 10% dos direitos do atleta.