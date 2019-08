Time do Povo: jogadores do Ceará doam alimentos para pessoas de comunidade carente da Capital

Os jogadores do Ceará protagonizaram mais um ato solidário na noite desta terça-feira (7). Após o atacante Felippe Cardoso auxiliar uma pessoa em situação de rua, foi a vez de Fabinho, Thiago Galhardo e Valdo realizarem doações de alimentos para moradores da comunidade carente Oitão Preto, no Centro da capital cearense.

A iniciativa partiu do zagueiro Luiz Otávio, que participa de um projeto social em uma igreja. O irmão de Galhardo, Gabriel, que atua no Vovô pela Taça Fares Lopes, também esteve presente no movimento.

Mesmo sem relação direta com o clube, a ação ajuda na popularização da expressão "Time do Povo", slogan adotado pelo Ceará na temporada. Buscando aproximar jogadores e torcedores, a diretoria alvinegra tem criado medidas para deixar o elenco mais acessível, como a ida de Galhardo para um shopping durante um feirão de sócios. Contra o Flamengo, na Arena Castelão, um mosaico formou o termo através de bandeirinhas em preto e branco.

Torcida usa alcunha dado ao clube em frase do mosaico. Foto: Rafaela Brasileiro / SVM

Na Série A do Brasileiro, o time ocupa a 13ª posição, com 20 pontos. O próximo jogo é contra o Athletico/PR, sábado (31), às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada.