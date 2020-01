Tiago Pagnussat é poupado de treino do Ceará para realização de exame

O zagueiro Tiago Pagnussat foi poupado do treino do Ceará nesta segunda-feira (27). Em nota via assessoria, o clube informou que o atleta sofreu uma pancada no rosto no empate em 2 a 2 com o Frei Paulistano/SE e passará por reavaliação médica com exame de imagem.

Em campo, o defensor de 29 anos foi titular na partida, válida pela Copa do Nordeste. O próximo compromisso do Vovô é diante do Ferroviário, quarta (29), às 20 horas, no estádio Presidente Vargas (PV), pela abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense.

Caso se recupere, o jogador retorna ao time principal. No banco, o técnico Argel Fucks apresenta Eduardo Brock e Klaus como opções defensivas.