Tiago Alves espera reação do Ceará: 'temos que pontuar fora de casa o mais rápido possível'

O Ceará perdeu o segundo jogo seguido no Campeonato Brasileiro neste sábado (4) dentro de casa. Depois de perder para o Cruzeiro na quarta-feira (1), o adversário dessa vez foi outro mineiro: o Atlético, agora líder do Brasileirão com 100% de aproveitamento. O capitão Tiago Alves alertou sobre a temporada passada e a necessidade de, acima de tudo, somar pontos no início da competição.

>Opinião: derrota para o Atlético/MG é injusta, mas pune um Ceará não letal contra gigantes

O auxiliar do Ceará, Luis Fernando Flores, lamentou o resultado, mas frisa o empenho apresentado pelo time neste sábado.

"Ficamos sem palavras pra falar. O Atlético por vezes ficou esperando atrás, e nós sempre com a proposta ofensiva. Dei parabéns aos jogadores pela boa atuação, enquanto ao mesmo tempo cobramos. Tenho certeza que essa equipe ainda vai dar coisa boa", disse Flores.

O Vovô encara o Goiás na Serra Dourada pela quarta rodada no próximo sábado, às 21h.