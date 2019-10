Tiago Alves comemora vitória após 10 jogos: "Estávamos muito pesados"

Após triunfo árduo conquistado diante de sua torcida, na Arena Castelão, sobre o Avaí-SC, na tarde deste domingo (13), Tiago Alves comemorou o resultado e afirmou que é um alívio para a equipe que vinha de 10 jogos sem vencer. O zagueiro afirmou ter tirado um peso das costas com a saída do time da zona de rebaixamento, mas pregou cautela.

"A vitoria é importantíssima, independente do que aconteceu no jogo e da fase (do time na disputa). Estávamos muito pesados, vivendo momentos difíceis. Foram 10 jogos sem vencer", disse o camisa 36 do Vovô.

O time, que teve uma sequência negativa de 10 jogos sem vencer e vinha de quatro derrotas nos últimos cinco jogos, estava sendo alvo de protestos da torcida, que recebeu o grupo no Aeroporto de Fortaleza, na última quinta-feira (10), sob gritos de "time de mercenários". No último sábado (12), um grupo de torcedores organizados invandiu o treinamento na sede do clube, em Porangabuçu, para fazer cobranças aos atletas.

"Aqui tem homens, pais de familia, gente que está se dedicando para caramba e não merece passar por isso", afirma. "Dá uma tranquilidade sair da zona de rebaixamento, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Hoje foi o primeiro passo dado", finalizou.

Ceará e Santos se encaram na próxima quinta-feira (17), às 19h15, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.