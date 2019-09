Thiago Neves reclama de mudanças de Ceni no Cruzeiro na derrota para o Inter; Técnico responde

O clima no Cruzeiro está pesado após a derrota por 3 a 0 para o Internacional na semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira (4). O meia Thiago Neves, titular no confronto, questionou as improvisações que o treinador Rogério Ceni realizou no time principal para esta partida. O comandante da equipe mineira usou o meia Jádson na lateral direita e Cabral no lugar de Dedé, que saiu no começo da segunda etapa.

"Ficamos sabendo da preleção, na nossa reunião duas, três horas antes do jogo. Na minha opinião, achei muito em cima da hora. Você mudar três, quatro jogadores numa linha que já vinha formada há dois anos... Nada contra", falou Thiago entrevista para a Rádio Itatiaia depois da derrota.

O atleta considerou o risco foi alto demais para um confronto tão importante, principalmente para um time que já estava acostumado a atuar com uma formação única.

"Era um jogo diferente, e nós tivemos que adaptar a um novo esquema. Na minha opinião, você querer mudar dois, três jogadores fora de casa é muita coisa, ainda mais de um time que vem formado. Então, improvisar jogadores é difícil, principalmente jogadores que não vêm jogando. Foi complicado, mas mesmo assim fizemos um bom primeiro tempo. Mas foi o que falei, o primeiro gol fez o time sentir muito", contou o camisa 10.

No lance do primeiro gol, o atacante Paolo Guerrero teve muita liberdade pela esquerda para cabecear, sem a marcação do lateral improvisado Jádson. Ceni justificou a opção do jogador na posição de defensor por conta de uma declaração do titular Edílson de que não se sentia bem para ir ao campo, preferindo arriscar do que fazer uma alteração forçada.

"Na minha cabeça, o Edilson jogaria. Na declaração que eu vi que ele deu, na Globo.com, se não me engano, ele disse que gostaria de ter tido mais minutos, que ele não se sentia ainda extremamente pronto para o jogo. Eu achei que era um jogo muito importante para correr o risco. Quis colocar um jogador que treino com ele nessa posição e ele tinha condição física para aguentar 90 minutos", explicou o treinador da Raposa.

A final da Copa do Brasil entre Internacional e Athletico/PR será na quarta-feira (11), às 21h30, com local a ser definido na tarde desta quinta-feira (5).