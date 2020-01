Thiago Neves é liberado pelo Cruzeiro e está livre no mercado

O meia Thiago Neves acertou sua liberação com o Cruzeiro, sendo liberado para negociações com outros clubes. O jogador sai do clube sob acusações da torcida mineira de ser um dos responsáveis pelo momento que a equipe passa, rebaixada para a Série B deste ano.

"Acho que o (acordo) importante está chegando aí. Abriram mão os dois lados. Estou livre para assinar com outro clube e seguir minha vida (...) Óbvio que vou continuar torcendo pelo Cruzeiro, mas tinha que pegar minha liberação para seguir meu rumo", disse o atleta em entrevita ao GloboEsporte.com após sair da audiência de conciliação nesta terça-feira (21), na 4° Vara do Trabalho de Minas Gerais.

No fim do Brasileirão de 2019, Thiago foi afastado pela diretoria do Cruzeiro por organizar festas enquanto o time passava por período complicado no Campeonato.

O ex-camisa 10 fez 41 gols em 151 jogos com o time mineiro nas últimas 3 temporadas, consquistando 2 Campeonatos Mineiros e 2 Copa do Brasil.

"É um jogador que, se procurar no Brasil, naquela posição, você conta na palma da mão quantos jogadores fazem aquela função. É muito acima da média também. É um jogador que, acredito eu, se for para um outro grande clube, motivado, pode ter certeza que é muito útil a qualquer treinador", comentou o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. O Imortal gaúcho negociou com o atleta no começo de 2019.