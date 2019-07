Thiago Monteiro sobe no ranking da ATP e pode voltar ao Top 100 após Wimbledon

Ainda sem contar os pontos por ter furado o qualifying de Wimbledon - isso só será contabilizado daqui duas semanas -, o brasileiro Thiago Monteiro tem tudo para voltar a figurar no Top 100 do ranking da ATP. Nesta segunda-feira (1º), na última atualização da lista antes da disputa do terceiro Grand Slam da temporada, o tenista cearense ganhou duas colocações e subiu para 113º melhor do mundo.

Para entrar na lista dos 100 melhores, Thiago Monteiro precisa somar mais pontos em Wimbledon, mas sua estreia será complicada. Nesta terça-feira (1º), ele enfrentará o japonês Kei Nishikori, atual sétimo colocado do ranking. Contra tenistas Top 10, o brasileiro já venceu uma vez na carreira - bateu o francês Jo-Wilfried Tsonga na primeira rodada do Rio Open de 2016.

Thiago Monteiro é de longe o melhor brasileiro no ranking da ATP. O número 2 do Brasil é o paulista Rogério Dutra Silva, que nesta semana perdeu 10 posições e agora aparece na 233ª colocação. Atrás dele está Thomaz Bellucci, que já chegou a figurar em 21º lugar, mas vem sofrendo com problemas físicos e ocupa hoje o 258º posto.

No topo do ranking, que é liderado pelo sérvio Novak Djokovic, não houve qualquer alteração até o 30º lugar. Quem mais ganhou colocações na atualização foram os campeões do torneios da semana passada. Vencedor do ATP 250 de Antalya, na Turquia, o italiano Lorenzo Sonego galgou 29 posições e agora é o 46.º do mundo. O norte-americano Taylor Fritz, ganhador do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, subiu 11 e ocupa o 31.º posto.

Confira o ranking da ATP

1.º - Novak Djokovic (SER) - 12.415 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 6.620

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.595

5.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.405

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.215

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.040

8.º - Kevin Anderson (AFS) - 3.610

9.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.980

10.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.785

11.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 2.740

12.º - John Isner (EUA) - 2.715

13.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.625

14.º - Borna Coric (CRO) - 2.205

15.º - Gael Monfils (FRA) - 1.985

16.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.960

17.º - Milos Raonic (CAN) - 1.945

18.º - Marin Cilic (CRO) - 1.940

19.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 1.715

20.º - Matteo Berrettini (ITA) - 1.665

113.º - Thiago Monteiro (BRA) - 515

233.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 201

258.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 172

267.º - João Menezes (BRA) - 161