Thiago Monteiro conquista título na Alemanha e volta ao top 100 do tênis mundial

O Brasil está de volta ao TOP 100 do tênis mundial. Thiago Monteiro vem traçando um caminho de sucessos em 2019 e é o único representante brasileiro entre os melhores do mundo. O número 1 do país é o 88º, com 624 pontos. Ele subiu após furar o quali em Wimbledon e ainda conquistar o Challenger de Braunschweig.

Wimbledon

Thiago Monteiro avançou na grama inglesa após vencer de virada o japonês Yosuke Watanuki na terceira rodada do qualifying do Grand Slam de Londres. Foi a primeira vez que o tenista brasileiro furou o quali. Em

2017 Thiago avançou à segunda rodada, mas tinha ranking e não precisou passar pelo qualifying.

Sexto cabeça de chave do quali de Wimbledon, Thiago Monteiro avançou sem perder sets pelo italiano Roberto Marcora e pelo americano Christopher Eubanks nas primeiras rodadas. Depois enfrentou o japonês Watanuki e venceu de virada.

Número 1 do Brasil, Thiago Monteiro voltou ao top 100 do tênis mundial Foto: divulgação

Challenger de Braunschweig

Depois de viver um ótimo momento em Wimbledon, Thiago Monteiro garantiu um título neste final de semana. Por conta de atrasos na programação, o cearense venceu duas partidas em sequência e levou o Challenger de Braunschweig, na Alemanha.

Primeiro, Thiago enfrentou o suíço Henri Laaksonen, cabeça de chave número 3 do torneio, e venceu com duplo 6/4. No retorno a quadra, levou a melhor contra Tobias Kamke, apesar de ter o confronto interrompido pela chuva entre as parciais, manteve a vantagem e garantiu a conquista do título.

Com o bom momento, o cearense subiu 25 posições no ranking da ATP e vai aparece em 88º na segunda-feira, de volta ao top 100 após 17 meses de ausência.

Na próxima semana, Monteiro ainda conseguiu se garantir direto na chave principal do ATP 250 de Bastad, na Suécia. Ele estreia contra o jogador da casa Elias Ymer em dia a ser definido pela organização do torneio.