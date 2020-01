Thiago Galhardo vai assinar rescisão no Ceará para fechar com o Internacional

O meia Thiago Galhardo não jogará no Ceará em 2020. O atleta está em tratativas finais com a diretoria alvinegra e assinará a rescisão contratual nesta terça-feira (7). O destino será Porto Alegre, onde o jogador se apresenta como novo reforço do Internacional.

Segundo o GloboEsporte.com, Galhardo deve até se reapresentar oficialmente com o elenco do time gaúcho nesta quarta (8). Apesar da cláusula de renovação automática, o meia recebeu sondagens de outros times brasileiros e sempre ressaltou o desejo de ver outras possibilidades na carreira.

No primeiro dia de trabalho do plantel do Vovô, nessa segunda (6), no CT de Porangabuçu, o atleta de 30 anos não participou da atividade. Com a camisa do Ceará, Galhardo participou de 34 partidas e marcou 12 gols pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O desempenho o tornou o maior artilheiro do clube no Brasileirão da era dos pontos corridos ao lado dos atacantes Washington e Felipe Azevedo. Sem a peça, o técnico Argel Fucks fica com quatro nomes disponíveis no setor: Ricardinho, Felipe Silva e Juninho Quixadá.