Thiago Galhardo se diz pronto para jogar os 90 minutos

O meia Thiago Galhardo estreou pelo Ceará no último sábado diante do Goiás, pela 4ª rodada da Série A e com gol após entrar no 2º tempo. Mas como a vitória não veio, com a equipe amargando uma derrota ao sofrer um gol nos acréscimos, o meia não pode comemorar como gostaria, contudo, sua atuação agradou. Com uma semana até o confronto com o Grêmio, no domingo, 19, no Castelão às 19 horas, a tendência é que Galhardo possa ser utilizado mais tempo do que os 20 minutos em campo no Serra Dourada, com o jogador adiantando que pode atuar os 90 minutos se o técnico Enderson Moreira assim quiser.

"Eu deixei bem claro que na partida contra o Goiás poderia jogar 45 minutos ou até 60. Mas para o jogo com o Grêmio, estou à disposição os 90 minutos. Embora Fortaleza seja muito quente, estou preparado para atuar nos 90 minutos se o Enderson quiser. Estou com vontade de poder ajudar desde o 1º minuto, o que eu não poderia contra o Goiás. Mas contra o Grêmio eu posso", avisou.

Galhardo se mostrou feliz pelo gol marcado em sua estreia com a camisa do Vozão mas queria a vitória, ou pelo menos pontuar.

"Estou feliz com o gol mas ficaria mais ainda se não tivessemos perdido. Fiz um segundo tempo muito bom, assim como toda a equipe do Ceará, mas só jogar bem não adianta, precisamos somar pontos, pensar no Grêmio, diante do torcedor. Espero que eles compareçam e nos apoiem. Queremos fazer um ótimo jogo e conseguir o que queremos, que são os 3 pontos".