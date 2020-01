Thiago Galhardo se despede do Ceará: "chegou momento de tomar nova direção"

View this post on Instagram

Bom dia, nação alvinegra. Passando para agradecer a todos do clube: jogadores, comissão técnica, funcionários, diretoria e, principalmente a você, torcedor, pelos 8 meses intensos de convivência que tivemos. Me sinto orgulhoso pelos 34 jogos em que pude vestir essa camisa e pelos 12 gols marcados, números que acabaram me proporcionando registrar meu nome de alguma forma na história do clube, sendo o maior artilheiro de uma só edição de Série A do Brasileirão. Obrigado, de coração, pela maneira que vocês me acolheram. Por circunstâncias que podem acontecer na vida de qualquer profissional, chegou o momento de tomar uma nova direção, mas jamais esquecerei do que vocês fizeram por mim. Estarei sempre na torcida para que o Ceará consiga todos os objetivos. Meu muito obrigado, VOZÃO!!! #Gratidão