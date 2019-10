Thiago Galhardo lamenta saída de Enderson Moreira: "primeira cabeça a rodar é sempre a do treinador"

Um dia após a saída de Enderson Moreira do Ceará, Thiago Galhardo comentou sobre a situação que envolveu o desligamento do técnico. O meia também afirmou que, independente de quem seja o próximo treinador, os jogadores irão abraçar sua chegada para que possam tirar o clube da atual condição que se encontra na Série A do Campeonato Brasileiro.

"É um momento de tristeza por ter perdido o professor Enderson (Moreira). Ele vinha fazendo um grande trabalho para nós, jogadores, principalmente para mim no melhor momento da minha carreira nesse clube tão maravilhoso. Interromper um trabalho assim é sempre ruim. principalmente quando...eu acho que, no futebol, a parte mais difícil que se tem é criar oportunidades de fazer gol, não propriamente o gol, e acho que a gente conseguiu muitas criações de jogadas e infelizmente não conseguimos concretizá-las em gol. Me incluo nisso também. Acaba que a primeira cabeça a rodar é sempre a do treinador. O problema dele acabou ontem. Ele segue a vida dele, mas nós, jogadores, que colocamos o time nessa situação e temos que tirar de alguma forma", declarou o armador.

Perguntado sobre a chegada do próximo treinador, que ainda não foi confirmado pelo clube, o meia deixou claro que o grupo irá recebé-lo da melhor forma possível para que, juntos, o time consiga dar a volta por cima e quebrar a sequência negativa de oito jogos sem vencer na elite do futebol brasileiro.

"Espero que o próximo treinador que venha continue mantendo o trabalho do Enderson, até porque não vai ter tempo para treinar. A gente tem um jogo atrás do outro. Hoje é quarta-feira. Se alguém for anunciado amanhã, ele terá três dias para trabalhar para o jogo, uma final no domingo. No momento, a gente tem que se abraçar. Independente de quem venha, é torcer para que ele consiga mexer com o time. Seja emocional ou estrutural em campo e que o gol comece a sair. Tenho certeza que o grupo vai abraçar quem vier para que a gente possa sair juntos dessa (situação)", disse.

Ainda chateado pela saída de Enderson Moreira, Galhardo afirmou que é preciso virar a página o mais rápido possível e já pensar no próximo confronto do Vovô.

"Ontem mesmo ele foi se despedir da gente. Eu, particularmente, fiquei muito triste por acreditar muito no trabalho dele. Quando a bola não entra, acaba que quem sofre é o treinador. A gente tem se cobrado bastante. Nos últimos oito jogos nós fizemos só três gols. Isso é um número muito baixo para o tanto que nós criamos. O que não me preocupa tanto é que temos criado bastante oportunidades. O problema seria se tivéssemos feito só três gols com três, quatro ou cinco chances. Foi um momento de despedida rápida. Tem que virar a chave muito rápido. É uma coisa do qual o presidente já deve estar tratando", afirmou. E finalizou pedindo o apoio da massa alvinegra. "Que domingo a gente possa contar com o torcedor. Quero pedir que ele lote o estádio. Quando a gente menos merece, é quando a gente mais precisa do torcedor. Que ele possa nos apoiar, nos incentivar nos 90 minutos e que, dentro de campo, a gente posso fazer nossa parte".

No próximo domingo (6), o Ceará recebe o Goiás, às 16h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão.