Thiago Galhardo espera acabar com seca de gols e comemora volta ao meio campo

O meia Thiago Galhardo é o artilheiro do Ceará na Série A com 9 gols marcados, mas o último foi há um mês, na derrota para o Atlético Mineiro, último jogo com o ex-técnico Enderson Moreira. Com o 'novo' técnico, Adílson Batista, já são 8 jogos sem marcar gols, e um desejo de acabar com este jejum nas 8 rodadas finais da Série A.

"Infelizmente já estamos no final da temporada e não existe mais transição de trabalho e sim a filosofia do Adílson. Mudou um pouco o esquema, na forma de trabalhar do Adílson, e estou tentando me reinventar, se não conseguir ajudar com gols ou assistências, a gente se mata de outra forma, correndo, tentando ajudar os companheiros. Não faço gols desde o Enderson, mas perdi algumas chances que me deixaram triste, como diante do Goiás e Avaí, e vou procurar voltar a marcar gols para ajudar o Ceará. Ansioso eu não estou, pois meus companheiros tem dado conta, o Bergson entrou no time, e na hora certa os gols começaram a sair. Mas é esquecer os jogos passados e pensar nestes 30 dias restantes de Série A, para eu fazer algo de diferente".

Embora não tenha digo diretamente que seu jejum de gols também passa por ter sido improvisado de atacante, de "falso" 9, Galhardo admitiu que prefere jogar de meia, como ocorreu diante do Fluminense na última vitória do Vovô na Série A por 2 a 0, com Bergson de referência.

"Fico mais feliz em jogar de 10 do que de falso 9. Eu tive essa dificuldade, conversei com o Adílson, que não era minha caracteristica de segurar a bola, trombar com os zagueiros. Por minha característica, é melhor que tenha uma referencia no ataque e o Bergson está muito bem".

Sobre os dois jogos no Castelão que o Ceará terá, na quinta-feira, 7, às 19h30 contra o Internacional, e no domingo,10, contra o Fortaleza, às 19 horas, Galhardo classificou como semana mais importante do ano.

"Nos últimos jogos em casa voltamos a ser muito fortes. Temos que fazer valer o fator casa. Conquistamos 7 pontos dos últimos 9 em casa e teremos agora 2 jogos no Castelão. É a semana mais importante do ano, que pode nos fazer mudar de patamar no campeonato. Temos o Inter, o Clássico com o Fortaleza, não podemos pensar em outro resultado que não seja a vitória".