Thiago Galhardo entra no rol dos artilheiros do Ceará na Série A na era dos pontos corridos

O meia Thiago Galhardo se tornou o maior artilheiro do Ceará Sporting Club na Série A da era dos pontos corridos. A marca foi obtida neste domingo (8), no Engenhão, quando o jogador marcou o gol de empate contra o Botafogo, garantido o Vovô na elite de 2020. Ao todo, o atleta balançou as redes 12 vezes, se igualando aos centroavantes Washington e Felipe Azevedo.

Contratado em abril, após rescindir com o Vasco, Galhardo logo caiu nas graças da torcida alvinegra ao estrear com gol diante do Goiás, pela 4ª rodada do Brasileirão. Depois, marcou duas vezes contra o Avaí, fez mais um no Clássico-Rei e garantiu a vitória do Ceará sobre a Chapecoense com um hat-trick, o primeiro como profissional.

O ápice das atuações ocorreu sob o comando de Enderson Moreira, quando se posicionava centralizado no meio-campo. Com as chegadas de Adilson Batista e Argel Fucks, o jogador mudou de posição e passou a atuar como falso 9.

Ao todo, Galhardo soma 33 partidas com a camisa alvinegra, totalizando 2.584 minutos. Aos 30 anos, tem uma cláusula de contrato que prevê renovação até o fim de 2020 com a permanência do Ceará na elite nacional.

Veja ranking: