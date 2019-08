Thiago Galhardo em êxtase após festa da torcida em shopping: "Reencontrei o prazer de jogar"

Destaque e artilheiro do Ceará na Série A 2019, com 7 gols marcados, o meia Thiago Galhardo vive momento iluminado com a camisa do Vovô. Nesta quinta-feira, em sessão de autógrafos no Shopping Parangaba, ele foi recepcionado por um número elevado de torcedores, que fizeram grande festa para ele.

"Gratidão a Deus. Obrigado torcedor pelo carinho. Mil desculpas por não ter atendido a todos vocês. No Ceará reencontrei a alegria e prazer de jogar futebol", disse ao postar imagens do encontro no seu perfil do Instagram.

Thiago Galhardo chegou ao Ceará após momento conturbado no Vasco da Gama. Com boa movimentação e chegada surpresa na área, marcou gols importantes, que culminaram em pontos para o Alvinegro, que ocupa a 11ª posição na tabela.

"Sigo vivendo um sonho no maior do Nordeste. Resiliência e gratidão", completou após as homenagens no shopping.

O Ceará encara o Flamengo, no domingo, às 19h, na Arena Castelão. Para a partida, 50 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.