Terceiro reforço do Ceará para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo foi regularizado junto a CBF, na tarde desta sexta-feira (3), e está apto para estrear pelo Vovô.

O meia, que tem contrato com o Vovô até o fim desta temporada, já treina com os demais companheiros. Galhardo será apresentado oficialmente nesta sexta (3), na sede do clube.

Neste sábado (4), o Ceará recebe o Atlético/MG, na Arena Castelão, pela terceira rodada da disputa da Série A, às 21h.