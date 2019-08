Thiago Galhardo é o mito do Cartola na 14ª rodada; Felipe Alves entra na seleção

Com o hat-trick diante da Chapecoense, o meia Thiago Galhardo se sagrou o mito do fantasy game Cartola na 14ª rodada da Série A do Brasileiro, com 24.70 pontos. O jogador foi o único representante do Ceará na seleção da semana e chegou ao 7ª gol na competição, entrando na briga pela artilharia da competição. O atleta precisou desbancar os desempenhos de Dudu (22.90) e Arrascaeta (20.50) para ser o líder na pontuação.

O Fortaleza também apareceu na equipe através do goleiro Felipe Alves. O arqueiro fechou a meta tricolor contra o CSA, na última segunda-feira (12), e ainda desfilou o acerto de dribles na pequena área, para dar mais emoção no jogo e somar 12.80. A curiosidade fica com o técnico Rogério Ceni, que pontuou para o clube cearense e entrou na seleção, somando 7.21 pontos - a saída do comandante para o Cruzeiro foi anunciada após o fechamento do mercado no game.

Recorde

Maior destaque alvinegro no Brasileirão, Galhardo alcançou a terceira melhor marca do Cartola em 2019, sendo superado apenas por Arrascaeta (37.70) e Gabigol (31.00). Os atletas do Flamengo atingiram as notas contra o Goiás, pela 10ª rodada. A média do meia do Vovô é 8,29 pontos. Para os cartoleiros, o mercado já está aberto e fica disponível até o próximo sábado (17), às 15 horas. Confira a seleção da rodada passada: