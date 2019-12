Thiago Galhardo despista sobre futuro no Ceará: "Futebol é muito dinâmico"

Feliz com a permanência do Ceará na Série A do Brasileirão e com vaga garantida na elite do futebol brasileiro de 2020, Thiago Galhardo comentou sobre seu futuro no clube. Em cláusula contratual assinada por jogador e clube, o acordo renovado automaticamente para a temporada seguinte. O meia chegou ao clube no caminhar da competição e termina a disputa como artilheiro do clube com 12 gols marcados.

"Tenho contrato até 31 de dezembro. Tem essa cláusula (contratual), mas tem algumas outras cláusulas, alguns adendos. Deixei bem claro ao presidente meu desejo de ficar, que estou muito feliz, mas futebol é muito dinâmico", despistou o meia.

Artilheiro do Vovô com 12 gols, o camisa 89, mesmo que não fique para a próxima temporada, já marcou seu nome na história centenária do clube. O motivo é que, com o tento marcado hoje, Galhardo se tornou, ao lado de Felipe Azevedo e Washington, o maior artilheiro do Alvinegro de Porangabuçu na Série A na era dos pontos corridos.

"Eu tinha que cumprir minha meta aqui em 2019. Eu vim pra cá com o primeiro objetivo de manter esse time, buscar uma Sul-Americana, mas o principal objetivo ele (presidente do clube) sempre deixou claro que era a permanência para manter o que ele tem planejado nesses seis anos. Os três primeiros anos e agora os três próximos", comentou o atleta.

Ainda sem saber o se continuará defendendo a camisa do Vovô ou não na próxima temporada, o meia afirmou que foi sondado por outras equipes e disse que agora é momento de aproveitar o descanso.

"Graças a Deus (foi sondado por outros clubes), isso é um bom sinal", disse o jogador rindo. E seguiu. "O que mais quero agora é curtir meus filhos, minha família e as férias. Foi um ano muito proveitoso para mim pessoalmente e profissionalmente. Vou desfrutar disso agora. Vou colocar a cabeça no lugar, vou aproveitar a família e deixar os empresários agora trabalharem. Juntos com o clube vão ver o que é melhor para o clube e para mim para que a gente possa seguir da melhor maneira possível", finalizou.