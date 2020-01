Thiago Galhardo deixa o Ceará e deve seguir para o Inter

Thiago Galhardo não é mais jogador do Ceará. O meia teve seu contrato rescindido com o Alvinegro de Porangabuçu e deve seguir para o Internacional-RS.

Artilheiro do Vovô na temporada passada com 12 gols marcados na Série A do Brasileirão, Galhardo não permanece na equipe cearense para a sequência do ano.

Thiago tinha contrato até o final deste ano com o clube alvinegro, que fora renovado automaticamente ao fim de 2019 com a permanência do Ceará na elite do futebol brasileiro, mas encerrou seu vínculo com o clube nesta terça (7).

O novo clube do meia deve ser o Internacional-RS.