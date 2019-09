Thiago Galhardo declara que grande fase no Ceará é fruto de Enderson: "cobra muito"

Thiago Galhardo chegou ao 8º gol com a camisa do Ceará na temporada, sábado (7), e se consolidou na disputa pela artilharia da Série A do Brasileiro. Superado apenas por Gabriel (15), do Flamengo, e Gilberto (9), do Bahia, o meia declarou que a grande fase na carreira, aos 30 anos, é resultado também do técnico Enderson Moreira, que o motivo nos treinamentos.

"O Enderson é um treinador que nos cobra muito de intensidade. É o tempo inteiro sempre no limite. Ele exige muito de nós, para que, fisicamente, nos entreguemos ao máximo. Nós limitamos nos treinos por causa do jogo. Ele conseguiu me mostrar que se você treinar forte, vai conseguir também jogar forte. Eu saia do treino cansado e achava que não ia render no jogo", declarou ao programa Redação, do SporTV.

O último tento foi marcado no empate com o Corinthians, mesma partida em que Leandro Carvalho marcou um gol olímpico aos 47 do 2º tempo. Galhardo revelou que o companheiro passou a treinar bola parada na semana passada, a pedido de Enderson.

"Ele é um cara que tem uma facilidade de bater tanto com a direita com a esquerda. Ele nem treina bola parada, não é ele que bate. Aí essa semana o professor pediu para ele trabalhar, por causa dessa facilidade. Coincidentemente, a primeira bola ele cruza e na segunda ele pega todo mundo de surpresa. Não tem como colocar culpado, é coisa de cinema", explicou.

O próximo compromisso do Ceará é sábado (14), contra o Botafogo, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 19ª rodada. Na tabela, o Vovô é o 15º colocado, com 21 pontos.