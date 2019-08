Thiago Galhardo comenta pressão nas ruas por Clássico-Rei e revela: "a cobrança tem sido imensa"

Meia do Ceará, Thiago Galhardo comentou sobre a ansiedade de disputar o seu primeiro Clássico-Rei, no próximo sábado (3), pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão, e disse que é cobrado pela torcida do Vovô nas ruas para que o Alvinegro conquiste a vitória.

"Andar na rua está sendo diferente, a cobrança tem sido imensa", contou o armador". "Já joguei alguns clássicos, mas sinto que aqui é diferente. Espero que a gente consiga fazer um bom jogo".

Com campanhas iguais na disputa do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza irão se enfrentar pela quarta vez no ano, a primeira pela Série A. Ao todo, foram duas vitórias do Leão do Pici, sendo duas pelas finais do Campeonato Cearense, onde o Tricolor acabou se sagrando campeão, e dois empates, um pelo Estadual e outro pela Copa do Nordeste.

"Eu tento levar com naturalidade, até porque a ansiedade é normal por ser o primeiro clássico e tudo o que envolve. Saber que nesse ano ainda não conseguimos vencê-los e eles acabaram sendo campeões estaduais, da Copa do Nordeste.. isso tem um peso maior. Hoje é uma Série A onde quem ganhar fica na frente do outro (na tabela)", disse Galhardo.

Fazendo bons jogos, mas falhando nas finalizações, os trabalhos da equipe alvinegra têm sido voltadas para melhorar na última hora.

"Questão da finalização é o que a gente tem trabalhado. Estamos conseguindo criar algumas jogadas, mas não finalizando para o gol. A gente tem construído bastante, mas chutado para fora", lamentou. E emendou. "É primordial no último lance deixar nosso companheiro bem preparado para finalizar".

Sabendo da força do Clássico-Rei, Galhardo acredita no suporte da torcida para fazer a diferença. "Estamos parelho na tabela e somos o mandante (do jogo). Teremos maior parte da torcida a nosso favor, nos apoiando e nos incentivando", finalizou.

No próximo sábado (3), Ceará e Fortaleza se enfrentam, na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão, às 19h.