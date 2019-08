Thiago Galhardo comemora gol e vitória no Clássico-Rei

Artilheiro do Ceará na Série A com 4 gols, Thiago Galhardo vive um momento especial no clube. Afinal, em seu 1º Clássico-Rei, ele marcou um dos gols da vitória do Vozão por 2 a 1 em cima do Fortaleza, no sábado no Castelão pela 13ª rodada da Série A.

O meia-atacante garantiu que a sensação após o jogo foi única na carreira.

"Depois de um jogo como esse a gente dorme mais tarde, fica olhando o gol de novo. É um clássico que marca e depois de 26 anos daquele gol de Osmar, na vitória do Ceará por 1 a 0. E agora fazer parte disso, marcados por este jogo, de mais uma vitória do Ceará. Podemos curtir isso até o dia 10, 11 de novembro, data do outro Clássico".

Em seguida, Galhardo comemorou o Ceará quebrar um tabu, de não ter vencido o Leão este ano - eram 2 derrotas e 2 empates - e manter outro tabu, da hegemonia em confrontos diretos na Série A: agora em 10 jogos são 5 vitórias alvinegras, 4 empates e apenas 1 derrota.

"Com certeza é um campeonato à parte. Ainda não tínhamos vencido um clássico este ano, Graças a Deus conseguimos querar isso e mantemos a escrita no Brasileiro. Os números na Série A do Ceará são muito superiores contra o Fortaleza".