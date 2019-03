Thiago Carleto deve ser titular contra Corinthians: 'Não vejo a hora de entrar em campo'

Único atleta entre os "novatos" que ainda não estreou pelo Ceará, Thiago Carleto poderá ter sua primeira oportunidade contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (13), pela terceira fase da Copa do Brasil. O lateral foi a última contratação feita pelo clube de Porangabuçu.

"Estou feliz e não vejo a hora de entrar em campo com essa camisa", comemorou Carleto.

Com João Lucas precisando ser poupado para evitar desgaste físico, o lateral deve fazer sua estreia diante da equipe comandada pelo técnico Fábio Carille.

"Tenho trabalhado firme e forte, dando meu máximo a cada treino, para agarrar as oportunidades quando elas forem surgindo. Com muita humildade e pé no chão, espero conquistar meu espaço e estar pronto para ajuda o Ceará e retribuir a confiança depositada em mim", finalizou o atleta.

Provável escalação do Vovô para esta quarta é: Richard, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Juninho, Fabinho e Ricardinho; Leandro Carvalho, Felipe e Roger.

O Ceará recebe o Corinthians, às 21h30 desta quarta-feira (13), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.