Thiago Carleto deve estrear pelo Ceará no Clássico-Rei

O lateral-esquerdo Thiago Carleto finalmente deve estrear pelo Ceará. O lateral-esquerdo deve iniciar a partida contra o Fortaleza no domingo, às 18 horas, no Castelão. Ele vem sendo relacionado desde o jogo com o Foz do Iguaçu pela Copa do Brasil, no dia 27 de fevereiro, mas ainda não estreou. Foram 5 jogos no banco sem entrar em campo, incluindo último Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense e o duelo com o Corinthians na última quarta-feira pela Copa do Brasi, crescendo assim, sua expectativa para estrear. E como Lisca deve poupar de 4 a 5 atletas no domingo, está será a chance de Carleto.

"É bom estrear em um clássico. Tipo de jogo que todo jogador quer jogar. Ainda mais pela ansiedade, pela vontade que eu tenho de jogar. Desde o dia que eu cheguei, posso dizer que estou mais preparado ainda. A ansiedade temos que ter por nossa profissão, sabendo que nossa torcida lotará a Castelão, e isso me motiva ainda mais".

Exímio cobrador de faltas e na bola parada, Thiago Carleto avisa que vem treinando, para quem sabe, decidir o clássico em detalhe.

"Eu estou treinando bastante, tenho ficado ali bastante no final, junto com o Ricardinho, com o Juninho, a gente tem trabalhado algumas coisas. É um detalhe que pode decidir um jogo".