Tetra: saiba onde estão os jogadores campeões em 1994

As seleções de Brasil e Itália reeditam, nesta quinta-feira (9), um dos maiores clássicos do futebol mundial: a final da Copa do Mundo de 1994. A partida será no estádio Presidente Vargas (PV). Mais que nostalgia, é uma oportunidade única de ver de perto grandes nomes do futebol nacional que garantiram o tetracampeonato nos Estados Unidos.

Como preparativo do duelo Master, previsto para as 21h30, listamos o que estão fazendo essas lendas do esporte após a aposentaria dos gramados. Vale lembrar: a partida será transmitida ao vivo pela Verdinha AM 810 e em tempo real no Diário do Nordeste.

GOLEIROS

Taffarel Foto: divulgação / CBF

Taffarel: famoso pegador de pênaltis, o ex-jogador segue no meio futebolístico. Trabalha atualmente como preparador de goleiros da Seleção Brasileira e também do clube turco do Galatasaray.

Zetti: ídolo do São Paulo e ex-treinador do Fortaleza, o paulista atua como comentarista na emissora ESPN.

Gilmar: antes coordenador geral de seleções na CBF, se desligou do cargo e virou presidente de uma rede de farmácia.

LATERAIS

Jorginho Foto: divulgação

Jorginho: último tetracampeão que passou a trabalhar como técnico, conseguiu um acesso à Série A com o Coritiba em 2019. Não renovou contrato com o Coxa e busca um emprego.

Branco: após somar atuações de gestão, incluindo a de diretor-executivo do Fluminense, foi convidado pela CBF para ser o novo coordenador de base da Seleção Brasileira.

Cafu: com boa influência na FIFA, se tornou embaixador da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Leonardo: reconhecimento no mercado internacional pela gestão, é diretor de futebol no francês Paris Saint-German. Na carreira de manager, também defendeu o Milan, da Itália.

ZAGUEIROS

Ricardo Rocha Foto: reprodução

Ricardo Rocha: busca seguir no meio futebolístico profissional. Passou pela diretoria do São Paulo e agora é comentarista esportivo nos canais Fox Sport.

Ronaldão: morando em Campinas, São Paulo, se tornou dirigente da Ponte Preta, função que ocupou até 2018. Hoje é agente de jogadores.

Aldair: mantendo a forma física, migrou dos campos para a praia e se tornou jogador profissional de futevôlei. Também se dedica a agenciar atletas.

Márcio Santos: se tornou empresário e administra um shopping na cidade de Balneário Camboriú, no sul de Santa Catarina.

VOLANTES

Dunga Foto: divulgação / CBF

Dunga: tentou ser técnico de futebol e até comandou a Seleção Brasileira em duas oportunidades (2006-2010 e 2014-2016), mas deixou a carreira de lado.

Mauro Silva: é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Mazinho: com talentos na família, virou agente dos filhos, que são jogadores. O brasileiro Rafinha defende o Celta, da Espanha, e o irmão Thiago, naturalizado espanhol, joga no Bayern de Munique.

MEIAS

Raí Foto: divulgação

Raí: ídolo do São Paulo, se tornou diretor de futebol do time paulista, sendo responsável pelas contratações do Tricolor.

Zinho: trabalha como comentarista nos canais Fox Sport.

Paulo Sérgio: é empresário e, com parte da carreira consolidada no futebol alemão, se tornou embaixador da Bundesliga no Brasil. Trabalha também como comentarista da Rede TV.

ATACANTES

Romário Foto: divulgação

Romário: atualmente é senador da República pelo Rio de Janeiro, filiado ao Podemos.

Bebeto: participou do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e agora é deputado estadual no Rio de Janeiro pelo Podemos.

Ronaldo: ex-comentarista esportivo, o fenômeno se tornou empresário e é proprietário do clube Valladolid, da Espanha.

Viola: totalmente aposentado. Participa de jogos comemorativos com ex-jogadores.

Muller: atua como comentarista na TV Gazeta.

TÉCNICO

Parreira Foto: divulgação

Carlos Alberto Parreira: se aposentou dos gramados e agora é palestrante.