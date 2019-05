Termômetro do Cartola: Thiago Galhardo e Marcinho entre os 10 melhores em maio

No Termômetro do Cartola de maio, fantasy game do GloboEsporte.com, dois jogadores de Ceará e Fortaleza estão entre os 10 melhores. O meia Thiago Galhardo, do Ceará, com 35.20 é o 7º, e Marcinho, do Fortaleza, 34.80, o 8º, se destacaram na Série A ao ajudarem seus clubes a vencerem. Galhardo foi o maior pontuador da 6ª rodada ao marcar dois gols diante do Avaí, assim como Marcinho liderou ao também marcar dois gols diante da Chapecoense, pela 5ª rodada.

Outros jogadores

Fagner é o maior pontuador do Cartola em maio com 46.10 pontos somados. O lateral do Corinthians deu duas assistências, roubou 11 bolas e ainda faturou o bônus de 5.00 pontos por não sofrer gols em todas as quatro partidas que disputou - o camisa 23 do Timão ficou de fora da única partida que a equipe sofreu gol no mês, diante do Vasco, na 3ª rodada. No total, foram 46.10 pontos acumulados.

Talvez a maior surpresa da lista seja a vice-liderança do goleiro do CSA. Escolha de 186.697 times durante as cinco rodadas de maio, Jordi não decepcionou: fez 11 defesas difíceis no período e somou 44.70 pontos.

Com boa performance também no fantasy game, Marcinho está entre os melhores do mês JL Rosa

Em seguida, dois jovens atletas do Santos aparecem no 3º e 4º lugar, respectivamente: Rodrygo e Jorge. O atacante do Peixe brilhou na 3ª rodada, com 22.10 pontos, ao marcar um gol e dar duas assistências contra o Vasco. Em maio, Rodrygo alcançou 42.90 pontos. Já o lateral esquerdo voltou com tudo da Europa e assumiu posto cativo na equipe de Sampaoli: foram 37.00 pontos no mês.

O Termômetro do Cartola indica aos cartoleiros quem são os jogadores com as maiores pontuações somadas do fantasy game no recorte indicado - neste caso da 2ª até a 6ª rodada do Brasileirão.