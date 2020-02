"Temos que melhorar muito", diz Bruno Pacheco

Trinta e um dias depois do Ceará ter iniciado sua pré-temporada, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco comentou a vitória sobre o Pacajus, na última quarta-feira (5), pelo Campeonato Cearense. O atleta alvinegro elogiou a partida do grupo, que jogou com um time misto, mas ressaltou que é preciso melhorar muito ainda para buscar grandes objetivos nas disputas que terão pela frente.

"A gente que quer coisas grandes nas competições tem que buscar evoluir, nunca se manter satisfeito com aquilo que estamos produzindo. Pelo contrário, temos que melhorar muito ainda", disse o lateral alvinegro.

De fora do confronto com o Pacajus, na última quarta (5), o defensor acompanhou das arquibancadas do estádio Presidente Vargas a primeira vitória do Vovô na temporada. Pacheco elogiou a primeira etapa feita pelo grupo, que jogou com um time misto, ressaltou que alguns atletas ainda não haviam jogado e criticou o gramado.

"No primeiro tempo nossa equipe manteve bem o controle do jogo. Claro que com jogadores ali que não vinham atuando, no caso de Lima e Ricardinho que fizeram a primeira partida do ano. O campo se encontrava em dificuldades para poder tocar a bola, mas acredito que a equipe foi bem sim. Você pega a equipe adversário que vem jogando faz tempo, isso é muito difícil", ressaltou o jogador que completou falando sobre entrosamento. "As vezes a questão de adaptação é o companheiro que você está jogando do lado. Como o Argel fala, ele ainda está buscando uma equipe. Tem uma base, mas não tem os 11 titulares. Esse equilíbrio a gente busca no dia à dia".

De olho no confronto com o ABC, no sábado (8), pela Copa do Nordeste, Bruno afirmou que a mudança do jogo do estádio Frasqueirão para a Arena das Dunas, que é um estádio maior, é algo que pode ajudar o Alvinegro de Porangabuçu devido à uma menor pressão da torcida adversária.

"É muito melhor jogar em um estádio maior. O clássico foi um exemplo. Nossa equipe teve um melhor desempenho. Claro que não podemos usar como desculpas, temos que assumir nossas responsabilidades. Mas quando joga em um campo melhor, a gente tem tudo para fazer um grande jogo", finalizou.

O Ceará volta a campo no sábado, quando enfrenta o ABC-RN, às 16h, na Arena das Dunas, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.