"Tem a mesma qualidade com os pés que eu tinha", diz Ceni em comparação ao goleiro Felipe Alves

Após a vitória por 1 a 0 diante do CSA, o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, elogiou seu goleiro, Felipe Alves, que se destacou principalmente na 2ª etapa ao fazer boas defesas. O ex-jogador comparou o arqueiro do Leão à sua forma de atuar quando guardava as redes do São Paulo.

"Ele tem a mesma qualidade com os pés que eu tinha. Se encaixa bem no meu sistema de jogo. E o Max Walef tá aprendendo muito com ele", declarou o treinador.

Felipe atuou adiantado em boa parte do 1º tempo, jogando ao lado dos zagueiros quase na faixa central do campo, como orienta o comandante tricolor. O arqueiro ajuda na fase de criação das jogadas desde a intermediária defensiva.

"Pra ganhar, preciso arriscar. Não posso ter medo de perder. E vou perder desse modo. Aonde tá sua superioridade hoje? No seu jogador de trás. Eles que podem dar o espaço. Vamos arriscar, sim, mas prefiro dessa maneira", falou Ceni.

O Tricolor do Pici perdeu vários gols na partida deste sábado e caiu de ritmo na etapa final. O desempenho, de acordo com o treinador, é devido à falta de alternativas no banco para manter a forma durante os 90 minutos.

"Tem época que a bola fica mais difícil entrar. No capricho e na calma de cada um quando tem a oportunidade para fazer o gol. Hoje o time circulou a bola, poderia fazer 2 ou 3 a 0 aos 10 minutos. Não tivemos alterações suficientes para manter a pegada. No ano passado, tínhamos. Temos que mudar a característica de jogo. Hoje não podíamos correr muitos riscos", explicou o técnico.

O próximo adversário do Fortaleza é o Pacajus, na quarta-feira (11), às 20h, pelo Campeonato Cearense.