Técnico Raimundinho deixa o Floresta e fecha com o Atlético/CE

A troca foi concretizada. Após Luan Carlos deixar o Atlético/CE e ser contratado pelo Floresta, foi a vez de Raimundo Vagner, o Raimundinho, fazer o caminho inverso. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (23) pela Águia da Precabura, para a disputa da Taça Fares Lopes de 2019.

Acumulando títulos de divisões inferiores do Campeonato Cearense, a maior conquista de Raimundinho foi a Taça dos Campeões de 2018, quando bateu o Ceará na final, em 2018. Deixou o comando da equipe para ser coordenador das categorias de base do clube, mas retornou ao profissional do alviverde durante a primeira fase da Série D do Brasileiro e conduziu o Verdão da Vila Manoel Sátiro até as quartas do torneio, sendo eliminado pelo Jacuipense/BA no último domingo (21).

Desde o pedido de demissão de Luan Carlos, o Atlético/CE estava sem treinador. Eliminada na segunda fase da 4ª divisão nacional, a equipe havia desligado 12 atletas do elenco: Anderson Sobral (zagueiro), André Zuba (goleiro), Danielzinho (atacante), Ronaldo (Lateral direito), Uálisson Pikachu (Atacante), Valclicio (Lateral direito), Artur (goleiro), Caio Acaraú (zagueiro), Martinez (zagueiro), Fábio Leite (volante), Zizu (meia) e Elvis (lateral esquerdo).

Ficha técnica

Nome: Raimundo Vágner Rodrigues e Silva

Função: Treinador

Nascimento: 25/06/1971 (48 anos)

Naturalidade: Juazeiro do Norte/CE

Clubes: Barbalha/CE, Iguatu/CE, Crato/CE, Icasa/CE, Bahia de Feira/BA, Ferroviário/CE, Quixadá/CE, Alto Santo/CE, Guarani de Juazeiro/CE e Floresta/CE