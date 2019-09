Técnico Marcelo Veiga deixa o comando do Ferroviário

O técnico Marcelo Veiga deixou o comando do Ferroviário após derrota para o Atlético-CE, na Taça Fares Lopes. O preparador físico Bruno Araújo comandará as atividades na reapresentação do elenco nesta quinta-feira (19).



Em nota divulgada pelo Ferroviário Atlético Clube, o time agradeceu "todo o seu empenho, profissionalismo e dedicação nesta segunda passagem à frente do comando técnico coral" e desejou sucesso na sequência da carreira de Veiga.



Os fatores determinantes para a decisão, que ocorreu em comum acordo, conforme o Ferrão, foram os resultados e a baixa produção da equipe nos jogos.

A diretoria coral trabalha em um novo nome, dentro de um perfil traçado, para dar sequência na competição, onde o Ferroviário busca o bicampeonato.