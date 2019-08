Técnico Lula Pereira é internado após sofrer AVC

Luiz Carlos Bezerra Pereira, 63 anos, o Lula Pereira, deu um susto aos desportistas na tarde desta terça-feira(6), ao sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) Isquêmico, quando fazia suas atividades normais do dia a dia.

Levado numa ambulância para o HGF, Hospital Geral de Fortaleza, Lula foi prontamente atendido pelos profissionais que estavam de plantão. Imediatamente sua filha, Priscila Pereira, que é médica, também compareceu ao local para prestar assistência ao pai.

Alguns amigos mais próximos foram até o hospital para visitar o técnico, entre eles Sergino Redes e o médico Paulo Vasconcelos, que já trabalhou no Ceará Sporting e conhece bem Lula Pereira.

"Ele está bem, consciente, com movimentos normais. Foi apenas um AVC isquêmico, que será investigado pela equipe médica que o está acompanhando. O importante é tranquilizar a todos, pois ele está num bom estado, bem assistido e com o amor dos filhos. Ele fará exames para investigar melhor o quadro e em breve deve ser liberado", explicou o médico Paulo Vasconcelos. Não foi ele o médico que acompanhou o caso, mas colheu informações com os colegas que estavam de plantão.

Como treinador, o último clube em que Lula Pereira trabalhou foi o Ceará, em 2012, pelo qual se destacou ainda como atleta profissional. Em 2016, ele fez o seu trabalho mais recente diretamente no futebol, atuando como diretor técnico do Ferroviário. Atualmente, Lula Pereira participa de programas esportivos como comentarista.